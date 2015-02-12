Компенсацию за длительный стаж смогут получить пенсионеры
Российские пенсионеры, у которых в распоряжении имеется длительный стаж нахождения за рулем, смогут получить компенсацию от государства. Соответствующие изменения в законодательство подготовил Банк России, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на PRIMPRESS.
Нововведение должно коснуться полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Сейчас цена на эти полисы разнится, и зависит она не только от аккуратности водителя на дороге, но и от количества водительского стажа.
ЦБ намерен ввести новые условия получения полиса для пожилых водителей, имеющих длительный неизменный водительский стаж. Пенсионер должен пользоваться коэффициентом системы «бонус/малус», а также не нарушать правила дорожного движения. В таком случае ему будет полагаться скидка в размере 50 процентов.
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