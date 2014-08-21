Новый современный ФАП появился у жителей села Ольховка Кировского района, сообщают «Вести:Приморье». Просторный сельский медпункт площадью почти 200 квадратных метров построен по национальному проекту «Здравоохранение», пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать почти 130 человек.

«Ранее собственного фельдшерско-акушерского пункта в селе не было. За медпомощью жители села обращались или в соседнее село Увальное, которое находится в восьми километрах отсюда, или ездили в райцентр – еще дальше», – сообщила главный врач центральной больницы Кировского района Елена Монастырная.

Как подчеркнула зампред Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности – одно из обязательных условий для создания комфортных условий жизни на селе. Выполнение этой задачи определено как нацпроектом «Здравоохранение», так и политикой Губернатора Олега Кожемяко.

В течение 2020 года в новом фельдшерско-акушерском пункте будет проведен интернет, налажено теле-ЭКГ.

«В ближайшие дни ФАП получит лицензию на осуществление медицинской деятельности – все согласования пройдены. Открыть медпункт планируется на следующей неделе. Здесь будет работать приезжий фельдшер из соседнего села, вести прием по графику», – сообщила Елена Монастырная.

Отметим, что помещение уже оснащено необходимым инвентарем и оборудованием, приобретенным и установленным в соответствии со всеми стандартами и лицензионными требованиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]