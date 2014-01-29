24 региона сняли ограничения для туристов

По данным Ростуризма, ограничения для въезда туристов уже сняли 24 региона, сообщают «Вести:Приморье». Но быстрого восстановления турпотока не произойдет, полагают эксперты.

Принимать туристов начали в Москве, Санкт-Петербурге, в Крыму. Готовы Тверская, Ярославская и Смоленская области. Приезжим не нужно получать справку об отсутствии коронавируса и проводить две недели в изоляции. Однако гости должны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, отмечает «РГ».

В Москве работают гостиницы, хостелы и мини-отели при соблюдении требований Роспотребнадзора. С 16 июня откроются музеи, выставки и зоопарки. В Крыму гостиницы начали работать с 15 июня, но пока могут принимать на отдых только крымчан. Другие регионы пока только готовятся к встрече туристов. В Краснодарском крае с 12 июня начали работать гостиницы до 50 номеров, но постояльцы должны предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Подготовка к открытию турсезона будет идти поэтапно, ранее заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Регионы, по его словам, должны были до 15 июня совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором подготовить планы открытия туристической отрасли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]