Приморье попало в ТОП регионов с ограничениями по  COVID

Российские регионы один за другим вводят новые антикоронавирусные ограничения из-за очередной вспышки заболеваемости, сообщают «Вести:Приморье».

Кажется, мест для отдыха совсем не остается. Но это не так. «Моменты. Тюмень» составили перечень туристических российских регионов, где ограничения минимальны, и список тех регионов, где путешественники могут столкнуться со сложностями.

Регионы с жесткими ограничениями

Власти Краснодарского края и Крыма решили пускать к себе только вакцинированных туристов. Подобная мера в Краснодарском крае начнет действовать с 1 августа. С 1 июля по 1 августа при заселении в отель попросят предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус.

В отели крымского Севастополя с 16 июля будут пускать только вакцинированных туристов с сертификатом и переболевших со справкой о наличии антител. До 16 июля будет достаточно отрицательного ПЦР-теста. Помимо этого, в Крыму запретили ночную работу баров и ресторанов. Развлекательным центрам запрещено работать в выходные и праздники. В Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещено проведение развлекательных мероприятий, работа ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 50%.

В Москве с 12 июля в бары, рестораны и на фуд-корты в торговых центрах будут пускать только по предъявлении специального QR-кода. Заведения общепита смогут посещать те, кто сделал прививку, те, кто переболел коронавирусом и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест (он действителен в течение трех дней). Рестораторов обязали организовать проверку QR-кодов на входе в заведение.

С 22 июня в столице также введены жесткие ограничения на посещение концертов, спортивных и развлекательных мероприятий — одновременно их могут посещать не более 500 человек. Если организаторы ивента смогут обеспечить пропуск на свое мероприятие по QR-коду, зрителей может быть сколько угодно. В парках закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

Жесткий локдаун вводят в Подмосковье. Там с 24 июня закрыты рестораны, запрещены ночные вечеринки в клубах, отели будут принимать постояльцев только с ПЦР-тестами либо справкой о вакцинации. Закрыты парки.

ПЦР-тест при заселении в гостиницы будут требовать в Карелии. Мера начнет действовать с 15 июля. С 21 июня ограничено число участников мероприятий в помещениях — не более 30 человек. Число зрителей в театрах и на концертах не должно превышать 75% от наполняемости, в кинотеатрах — 50%.

В Бурятии ввели тотальный локдаун образца весны 2020 года. С 27 июня по 11 июля запрещена работа всех предприятий, за исключением служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек. Допуск туристов на Байкал и озеро Щучье ограничен (впрочем, на Байкал можно попасть в Иркутской области).

В Мурманске с 26 июня в отели можно будет заселиться только с результатами ПЦР-теста или справкой о вакцинации. С 22 июня отменены массовые мероприятия, фудкорты работают только навынос. Наполняемость кинотеатров сокращается до 50%, а театры, закрываются вовсе.

В Дагестане с 22 июня в гостиницы пускают только с результатами ПЦР-теста либо сертификатом вакцинации. С 18 июня запрещена ночная работа общепита и клубов. Во Владимирской области также пускают в отели только с ПЦР-тестом, ограничено посещение музеев.

Регионы с умеренными и слабыми ограничениями

В Санкт-Петербурге не требуют ПЦР-тестов при заселении в гостиницы, но здесь запрещены мероприятия в ресторанах и ночная работа общепита, не работают фуд-корты, торговые центры работают частично, аквапарки закрыты. Разрешена заполняемость кинозалов 50%. Разрешены массовые мероприятия, если численность их участников не превышает трех тысяч человек. На конгрессно-выставочные мероприятия пускают не более 75 человек с ПЦР-тестом.

Районы Ленинградской области разделили на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны. В «красную зону» вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Сосновый Бор. Здесь разрешена заполняемость ресторанов не более 50%, в массовых мероприятиях в помещениях могут участвовать не более 30 человек.

Нет специальных ограничений в районе Кавказских Минеральных вод. Правда, в Ставропольском крае отменены крупные массовые мероприятия. В Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии не вводят специальных мер. Также можно погреться на Азовском и Каспийском морях. В Ростовской области можно отдохнуть на Азовском море. Там ограничений нет, не работают только детские лагеря. Нет ограничений и на Каспии, можно ехать в Астраханскую область.

Нет крупных запретов в Алтайском крае и Республике Алтай. В Алтайском крае под запретом массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Разрешена наполняемость кинозалов 50%. В Речпублике Алтай отменены только массовые мероприятия в Кош-Агачком районе.

К Байкалу можно попасть со стороны Иркутской области, где, в отличие от Бурятии, нет жестких ограничений. Здесь запрещены массовые мероприятия, кроме концертов и спектаклей. Музеи работают. В Татарстане эпидемиологическая обстановка спокойная, ограничений нет, можно ехать в Казань. Нет ограничений и на Камчатке.

В Калининградской области запретили массовые мероприятия, фестивали и ярмарки. С 17 июня запрещена ночная работа общепита с 0:00 до 6:00 часов. В Приморском крае и Владивостоке запрещена ночная работа общепита, количество посетителей театров и кинозалов не должно превышать 50% от вместимости. Запрещены массовые мероприятия. В Архангельской области ограничены массовые мероприятия, запрещена работа кальянных.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, В Приморье, по данным на 25 июня, диагноз «коронавирус» подтвердился у 124 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 46 170. Выздоровели - 59 человек. Всего тех, кто справился с инфекцией, - 42 330 приморцев. Привились от инфекции COVID – 201 145 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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