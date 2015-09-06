Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости , пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.

Постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" опубликовано в официальном правительственном вестнике.

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.



Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.