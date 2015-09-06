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Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Источник фото: grekomania.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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