Россия не попала в список стран, для которых открывает границы Евросоюз

Евросоюз опубликовал список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля.

Список опубликован на сайте Евросовета, сообщают «Вести:Приморье». Россия, США, Бразилия, Украина и Белоруссия в него не вошли.

В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны. Кроме того, разрешён въезд в ЕС гражданам Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели, уточняет RT.

Ранее сообщаось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]