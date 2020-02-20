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Венгрия открыла границу для россиян. Названо одно условие для въезда

Венгрия открыла границу для россиян. Названо одно условие для въезда

Источник фото: pixabay.com

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля, сообщают «Вести:Приморье».  Об этом говорится на странице  посольства страны в Facebook.

Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны), отмечают венгерские представители.

Единственным условием для въезда в Венгрию является наличие справки о том, что путешественник имеет отрицательные результаты теста на коронавирус. Все въезжающие в страну обязаны будут провести две недели на карантине. Тем не менее те, кто предоставят сразу две справки за последние пять дней (с разницей в 48 часов) об отсутствии коронавируса, смогут избежать карантина,  уточняется в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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