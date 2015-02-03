«Зачистки» продолжаются: полицейский оказался на скамье подсудимых

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в нескольких эпизодах получения взяток за положительную оценку за экзамен, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в мелком взяточничество, получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица – 7 эпизодов.

По версии следствия, в период времени с ноября 2018 года по май 2019 года бывший старший государственный инспектор БДД отделения № 3 (дислокация г. Находка) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю получал взятки в виде денег через посредников от лиц, которые прошли обучение в автошколах на территории города Партизанска и Находки по программе обучения водителей транспортных средств категории «В» и «С». Большинство граждан не могли с первого раза положительно сдать экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. Обвиняемый за деньги давал во время экзамена такие задания, при которых совершить нарушение правил дорожного движения, практически невозможно.

То есть, деньги передавались за положительный результат при проведении экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения и выставление результата в экзаменационном листе положительной оценки, являющейся одним из оснований для выдачи ей водительского удостоверения. В одном случае фигурант получил взятку размером 10 тысяч рублей, в 6 случаях граждане передавали по 20 тысяч рублей, в 1 эпизоде 50 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела в отношении посредников и взяткодателей выделены в отдельное производство.

Преступления выявлены при взаимодействии сотрудников региональных органов Следственного комитета, УМВД и ФСБ, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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