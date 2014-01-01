«Алёна» на унимается: жителей Владивостока пытаются «кинуть»

Мошенницы активизировались в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

Жителей Владивостока «атакуют» смс-сообщения, которые приходят с разных мобильных номеров. В них практически один и тот же текст о том, что деньги случайно были переведены не на тот номер. Автор сообщения очень просит вернуть на указанный номер хотя бы часть полученных денег. Такая нехитрая схема была придумана очень давно, и, скорее всего, кто-то когда-то попался. Вот и сейчас об этой схеме вспомнили. В комментариях instagram dpskontrol125rus уточнили, что стоит быть очень внимательными, и не пытаться отвечать на такие сообщения.

«Что такого употребляет Алена, что вторые сутки не может свой номер правильно набрать?», «Я один раз так в смс ответном послала, с меня 450рублей сняли за смс», «И мне прилетело. Я её в спам отправила. На такие смс нельзя отвечать. Высокая вероятность снятия денег», «Ой, а мужу и сыну прям в одно время пришло смс, только одно было от Оксаны, а другое от Алёны. Бедные девчонки так массово ошиблись», «Подрабатывают на пару с Яной», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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