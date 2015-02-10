Коронавирус и группа крови: насколько тяжело протекает болезнь, объяснили ученые

Группа крови может играть определяющую роль в том, насколько тяжело будет протекать болезнь, вызванная коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье». К такому выводу пришли ученые, которые проводили независимые исследования в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

«Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (вторая), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания — у носителей группы O (первой)», — пишет «РГ» со ссылкой на результаты исследований. Для третьей и четвертой групп крови риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

При этом, как отмечается, влияние группы крови не объясняется факторами риска (возраст, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес и т. д.). Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]