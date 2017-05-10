"Советую приготовиться к наводнению": серьезное ухудшение погоды еще только впереди

В понедельник и вторник в крае сохранится очень неустойчивая погода, так же временами пройдут дожди, местами ливни и грозы. 24 июня в Приморском крае ожидается временное улучшение погоды. В этот день осадки возможны лишь местами, облаком станет меньше. Местами выглянет солнце и потеплеет в центральных и западных и северо-западных районах до 27 градуса тепла.

Но затем в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды!

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода", 23 июня начнется формирование волнового циклона, который и окажет влияние на погоду в Приморье. Есть угроза наводнения 26 июня.

По прогнозу народного синоптика, циклон может пройти по центральной части Японского моря. Два фронта будут взаимодействовать друг с другом, поэтому трудно прололжить путь прохождения опасного вихря.

25 и 26 июня есть большая вероятность влияния на Приморский край очень влажного циклона, который образуется из полярного фронта. Циклон будет иметь в себе очень много влаги, поэтому в Приморье возможно выпадение очень большого количества осадков. На данный момент предлагается прохождения вихря в близи побережья Приморья. Поэтому самые сильные осадки ожидаются на юге края. Возможно выпадение в крае от 50 до 150 мм осадков за 24 часа. Учитывая, что реки в крае уже переполнены, это вызовет наводнения в Приморье с 26 июня.

"Советую приготовиться к наводнению!", - рекомендует народный синоптик.

На данный момент предполагается также и второй вариант прохождение циклона: через центральную часть. Об этом - в следующих прогозах синоптиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]