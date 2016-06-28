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В Приморье молодая женщина едва не угробила двухлетнего ребенка

В Приморье молодая женщина едва не угробила двухлетнего ребенка

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

6 июня в селе Буссевка Спасского района 20-летняя женщина не справилась с управлением мопеда и допустила его опрокидывание в кювет. В качестве пассажира она перевозила своего сына.  Мальчик стоял между водителем и панелью приборов. В ДТП двухлетний ребенок получил травмы головы и был доставлен в больницу. Его мать не пострадала.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу УМВД России по Приморскому краю, женщина обучения на право управления транспортным средством не проходила. При движении ни на ней, ни на ребенке не было защитной экипировки.

В отношении нарушительницы Правил дорожного движения был составлен ряд административных материалов, предполагающих штрафные санкции в размере до 24 тысяч рублей. Кроме того, о факте ДТП уведомлены должностные лица управления образования, дошкольное образовательное учреждение, которое посещает несовершеннолетний, а также инспектор по делам несовершеннолетних.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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