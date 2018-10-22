В выходные дни на дорогах Приморья погиб ребенок, двое - травмированы

За два прошедших дня В Приморье зарегистрированоо 98 дорожно-транспортных происшествий: 89 - с материальным ущербом, 9 – с пострадавшими. Один человек погиб (несовершеннолетний), девять - травмированы. Повреждено 181 транспортное средство.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в субботу произошли сразу несколько ДТП с несовершеннолетними. В первом случае, в Первореченском районе города Владивостока во дворе дома по улице Анны Щетининой получил травмы восьмилетний мальчик, вышедший на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Ребенок получил ушибы и ссадины, назначено амбулаторное лечение.

Спустя два часа поступило сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла в селе Кокшаровка Чугуевского района. Включив указатель правого поворота, водитель автомобиля MMC Pajero Junior, припаркованного на левой стороне обочины, начал движение. Столкновение с мотоциклом SUZUKI произошло в момент пересечения автомобилем проезжей части в сторону правой обочины. Мотоциклом управлял 14-летний подросток. Несовершеннолетний был без защитной экипировки и при ударе получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП. Подросток управлял транспортным средством без соответствующих документов.

В течение следующего часа поступило сообщение об опрокидывании мопеда в селе Буссевка Спасского района. 20-летняя женщина не справилась с управлением транспортного средства и допустила его съезд в кювет. Пострадал двухлетний сын автомобилистки. Врачи диагностировали мальчику сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица. Установлено, что женщина ранее обучение на право управления транспортным средством не проходила, ребенок перевозился без защитной экипировки.

По факту ДТП с погибшим несовершеннолетним Госавтоинспекция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет приянто процессуальное решение.

Полиция предупреждает: не делайте своему ребенку смертельный подарок! Помните, чтобы управлять мотоциклом или мопедом, необходимо знание и соблюдение Правил дорожного движения! Ребенок обязан пройти обучение в автошколе и сдать экзамен на право управления транспортным средством. Игнорирование правил чревато наложением штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Что касается подростков, то отвечать за них придется родителям - в соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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