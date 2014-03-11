Маленькая девочка попала под колеса авто

В выходные дни на дорогах Приморья пострадали двое детей, сообщают «Вести:Приморье». За два прошедших дня в полицию поступили сообщения о 92 дорожно-транспортных происшествиях: 74 - с материальным ущербом, 18 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 22 человека травмированы, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждено 157 транспортных средств.

ДТП с несовершеннолетними зарегистрированы в Надеждинском и Чугуевском районах Приморского края. В первом случае в поселке Раздольное 15-летний водитель мопеда перед началом движения от обочины не убедился в безопасности своего маневра, спровоцировав столкновение с автомашиной Киа Бонго. В результате удара подросток получил травмы головы. Во втором случае, на 192 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань в Чугуевском районе, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода под колеса неустановленного автомобиля попала 9-летняя девочка. Пострадавшая получила ушибы и ссадины. В настоящий момент розыск водителя продолжается.

В целом, большая часть автопроисшествий связана со столкновениями транспортных средств, далее - наезд на стоящее транспортное средство и наезд на препятствие.

Аварийно-опасным городом остается Владивосток, по дням недели пик ДТП пришелся на воскресенье, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция напоминает: чтобы сесть за руль мопеда, необходимо получить документ на право управления транспортным средством категории «М». Обязательными условиями для этого являются: достижение возраста 16 лет, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. Игнорирование данных правил чревато наложением штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Что касается подростков, то отвечать за них придется родителям: в соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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