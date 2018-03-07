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Житель Приморья едва не угробил пятилетнего сына

Житель Приморья едва не угробил пятилетнего сына

Источник фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Полиция Хасанского района привлекла к ответственности нетрезвого водителя мопеда, по вине которого пострадал ребёнок.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, находясь в состоянии опьянения, 31-летний мужчина не справился с управлением мопеда и совершил опрокидывание. В этот момент вместе с ним находился 5-летний сын. При ударе ребёнок получил травму головы, потребовалась госпитализация.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего». Кроме того в отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ «Управление мопедом, перевозка пассажиров без мотошлемов». Сумма штрафных санкций составит более 50 тыс. рублей.

О факте ДТП уведомлено управление образования, дошкольное образовательное учреждение, которое посещает несовершеннолетний, и инспектор по делам несовершеннолетних.


 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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