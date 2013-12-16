Подросток на мотоцикле сбил двоих пешеходов в Приморье

В селе Анучино 16-летний водитель мотоцикла совершил наезд на двоих пешеходов, находившихся на обочине проезжей части. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, пострадал сам водитель, а также пешеходы: 33-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Подросток водительское удостоверение не имеет. По факту происшествия в отношении него составлен ряд административных материалов: по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство»), ст. 12.6 КоАП РФ (Управление мотоциклом без мотошлема), по ч. 1 ст. 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Размер штрафных санкций составит более 20 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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