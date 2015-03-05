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В Приморье сотрудник крупного предприятия попался на взятке

В Приморье сотрудник крупного предприятия попался на взятке

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействии коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт получения взятки должностным лицом одного из крупных предприятий города.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в октябре 2017 года подозреваемый получил через посредников взятку в сумме 50 тысяч рублей за производство замены в отсутствие законных оснований расчетного прибора электрической энергии в здании развлекательного центра, а также без фактического выезда в здание для составления акта проверки и допуска указанного прибора в эксплуатацию. В результате противоправных действий должностного лица индивидуальный предприниматель уклонился от уплаты задолженности за потребленную электроэнергию.

В отношении 31-летнего работника предприятия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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