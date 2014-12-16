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Лобовое ДТП во Владивостоке едва не устроил мужчина в форме полицейского
Во Владивостоке автомобиль выехал на полосу встречного движения. Инцидент произошел на улице Светланской, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_controlnews.
Видео нарушения опубликовано в социальной сети. Автор видео утверждает, что мужчина за рулем был в форме полицейского. К тому же от него разило спиртным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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