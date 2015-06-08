Новости Происшествия
Сегодня, 10:47

"Ездит по АЗС и суёт фальшивые деньги": мошенника вычислила камера наружного наблюдения

"Ездит по АЗС и суёт фальшивые деньги": мошенника вычислила камера наружного наблюдения

Источник фото: dpscontrol125rus

Молодой человек ездит по автозаправочным станциям и пытается сбыть фальшивые тысячерублевки.

"Крыса... ездит по АЗС и суёт фальшивые деньги", - сообщил подписчик в "Инстаграм". 

По данным dpscontrol125rus, только за минувшую ночь мошенник побывал на трех АЗС.

Фото предполагаемого злоумышленника выложили в социальную сеть. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме