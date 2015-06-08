"Ездит по АЗС и суёт фальшивые деньги": мошенника вычислила камера наружного наблюдения

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"Ездит по АЗС и суёт фальшивые деньги": мошенника вычислила камера наружного наблюдения
Молодой человек ездит по автозаправочным станциям и пытается сбыть фальшивые тысячерублевки.
"Крыса... ездит по АЗС и суёт фальшивые деньги", - сообщил подписчик в "Инстаграм".
По данным dpscontrol125rus, только за минувшую ночь мошенник побывал на трех АЗС.
Фото предполагаемого злоумышленника выложили в социальную сеть.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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