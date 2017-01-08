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Во Владивостоке сгорел человек на скамейке возле жилого дома

Во Владивостоке сгорел человек на скамейке возле жилого дома

Источник фото: Стопкадр из видео паблика dpscontrol125rus

Во Владивостоке сгорел человек на лавке возле дома по улице Амурской, 26. Об этом сообщает dpscontrol125rus. 

По данным паблика "Инстаграм", этот чудовищный случай произошел пару дней назад, однако видео появилось в Сети только сегодня, 19 апреля. 

На место происшествия прибыла скорая помощь и пожарные. 

Что это - суицид это или бедолагу кто-то поджег, паблик не сообщает. 

 

Видео - dpscontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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