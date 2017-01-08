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Во Владивостоке сгорел человек на скамейке возле жилого дома
Во Владивостоке сгорел человек на лавке возле дома по улице Амурской, 26. Об этом сообщает dpscontrol125rus.
По данным паблика "Инстаграм", этот чудовищный случай произошел пару дней назад, однако видео появилось в Сети только сегодня, 19 апреля.
На место происшествия прибыла скорая помощь и пожарные.
Что это - суицид это или бедолагу кто-то поджег, паблик не сообщает.
Видео - dpscontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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