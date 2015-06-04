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Во Владивостоке минувшей ночью сгорел автомобиль

Во Владивостоке минувшей ночью сгорел автомобиль

Источник фото: dpscontrol125rus

В ночь на 7 мая около 3.00 загорелся автомобиль, припаркованный возле третьего подъезда дома 57-Р на улице Русской.

Как сообщают очевидцы, пожарные так и не смогли подъехать, пришлось от начала дома тянуть рукав в конец дома.

В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться правоохранительным органам.

  

Видео -  dpscontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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