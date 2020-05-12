Еще одна жертва COVID-19: приморские врачи две недели боролись за жизнь 81-летней пациентки
В Приморье за минувшие сутки еще один человек скончался от коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье".
Это 81-летняя женщина, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Она имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей, коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации.
Напомним, всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев. За минувшие сутки в крае выявлен COVID-19 у 85 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии – 3 728 человек.
Общее число победивших COVID – 2 151 житель края. На стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 – в тяжелом состоянии.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».
«Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований», – заявил Олег Кожемяко.
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