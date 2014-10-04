Сергей Жигунов вышел из самоизоляции ради дальневосточников

Заслуженный артист России, режиссёр и продюсер Сергей Жигунов принял участие в эфире на портале «Твой Дальний Восток». Это интервью для него стало первым после самоизоляции. Он рассказал о дальневосточной акции «Великое кино Великой страны», которая стала федеральной. А также о том, какие достопримечательности он бы снял, как участник, для онлайн-видеофестиваля «Красиво. ДВ».

Художественный руководитель проекта «Великое кино великой страны» Сергей Жигунов рассказал, что эта акция – сахалинская инициатива. В рамках события по всей стране проводят показы фильмов о войне. В этом году 22 июня и 2 сентября покажут работу известного режиссёра и продюсера Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальный фильм «Простые главные слова» – картину, в которой очень популярные молодые артисты читают стихи своих сверстников, погибших на войне.

Сергей Жигунов не раз бывал на Дальнем Востоке. На вопрос о том, какие достопримечательности он, как профессионал, сам снял бы, если принимал участие в фестивале «Красиво.ДВ» от портала «Твой Дальний Восток», не нашел однозначного ответа.

«Совершенно потрясающие Курилы. Просто нечеловеческой красоты. Я поражен абсолютно, – рассказал заслуженный артист России. – На Сахалине я видел удивительные лиственничные рощи. Невысокие такие, знаете, деревца, полупрозрачные, ажурные. В Приморье – это реки. Амур потрясающий в Хабаровске. Какая Камчатка сумасшедшая! Если в Москве и в Подмосковье красота спокойная, то на Дальнем Востоке абсолютно другая природа, там сила чувствуется!»

Напомним, что заявки на фестиваль «Красиво.ДВ» уже принимаются, а участвовать может каждый. Особенностью проекта является «мобильность», дистанционный отбор участников и народное интернет-голосование на всех этапах проведения. Проект даёт возможность не только заявить о себе, но и побороться за призы, в том числе денежные – один миллион рублей будет распределён между победителями. Кроме того, для финалистов пройдет серия мастер-классов. В планах – организовать показы на площадке одного из крупнейших онлайн-кинотеатров. Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]