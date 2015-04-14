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Оценивать работы участников фестиваля «Красиво. ДВ» будет известный музыкальный продюсер

Оценивать работы участников фестиваля «Красиво. ДВ» будет известный музыкальный продюсер

Оценивать работы участников фестиваля «Красиво. ДВ» на tvoidv.ru будет известный музыкальный продюсер

Музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, работавший с группами «Мумий Тролль», «Земфира» и «Братья Грим», подтвердил своё участие в фестивале «Красиво. ДВ». Теперь все участники номинации «Звуки. ДВ» получат шанс быть замеченными не только как авторы видеоработ, но и музыканты. Первый на Дальнем Востоке онлайн-видеофестиваль мобильного контента запустили «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток». Заявку на участие можно отправлять уже сейчас.

«Звуки. ДВ» — это одна из номинаций проекта. В номинации могут принять участие видеоклипы и записи живых выступлений, звуковые эксперименты в видеоформате и любые другие творческие работы, отвечающие на вопрос: «Как звучит Дальний Восток?».

Признанный мастер Леонид Бурлаков станет членом жюри в номинации «Звуки. ДВ», а участники получат шанс быть замеченными известным музыкальным продюсером и, конечно, побороться за денежные призы и всенародное признание.

Директор фестиваля Алексей Коропский считает большой удачей, что Леонид Бурлаков согласился принять участие в проекте в качестве члена жюри. «Это делает наш конкурс не только интересным, но и полезным для тех музыкальных исполнителей, которые подадут свои заявки, — рассказал директор проекта. — Продюсер планирует отсмотреть все работы в номинации «Звуки. ДВ», а не только шорт-лист регионального этапа голосования».

Организаторы уже получили более 150 работ практически из всех дальневосточных регионов. Пока лидируют Приморье, Камчатка и республика Бурятия, но другие регионы их активно догоняют.

Самой популярной номинацией оказалась «Природа. ДВ» — для работ о главном богатстве и красоте Дальнего Востока. На втором месте — фильмы про людей в номинации «Характер. ДВ». Разброс тем, методов и стилей съёмок огромен! Есть видовые фильмы, документальные, экспериментальные, видео-поэзия и музыкальные видео, которые уже могли бы стать полноценными клипами для популярных песен.

Директор фестиваля Алексей Коропский отмечает, что большинство работ выполнены очень качественно — как с творческой, так и с технической стороны.

«Когда мы задумывали фестиваль, то были совершенно уверены, что на Дальнем Востоке живут самые талантливые люди, бесконечно влюбленные в свой регион. И нам хотелось дать им возможность проявить себя, показать свои работы максимально широкой аудитории, — говорит Алексей Коропский. — Отсматривая сейчас поступающие заявки, понимаю, что качество и уровень работ превосходят наши ожидания на порядок. Убедиться в этом сможет каждый с 11 июля, когда начнётся народное голосование на сайте tvoidv.ru. И этот выбор будет совсем не простым, — я вам обещаю».

Фестиваль «Красиво.ДВ» — это возможность показать свои работы, свой взгляд на Дальний Восток, его уникальность, разнообразие и красоту. Особенность проекта — это возможность участвовать и голосовать в нём из любой точки Земли. Отбор, голосование на всех этапах, лекции для участников и даже награждение победителей проходят онлайн.

Мастер-классы с медийными экспертами пройдут для всех финалистов, а общий денежный фонд в 1 миллион рублей разделят между победителями в каждой номинации.

Более того, после проведения онлайн-фестиваля у организаторов есть планы провести показы лучших конкурсных работ на площадках онлайн-кинотеатров, а возможно, даже на экранах кинотеатров Дальнего Востока.

Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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