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Леонид Бурлаков поделится впечатлениями о роликах финалистов конкурса «Красиво.ДВ»

Леонид Бурлаков поделится впечатлениями о роликах финалистов конкурса «Красиво.ДВ»

Сегодня, 12 августа, в 17:00 на портале tvoidv.ru состоится прямой эфир с Леонидом Бурлаковым, одним из членов жюри фестиваля «Красиво.ДВ». Главный рок-продюсер страны, из-под крыла которого вышли такие группы и исполнители, как "Мумий Тролль", Земфира, "Братья Гримм" и Монеточка, особое внимание уделил номинации "Звуки.ДВ", в которой жители Дальнего Востока представили десятки музыкальных видео.

Леонид Бурлаков поделится впечатлениями о роликах финалистов конкурса «Красиво.ДВ», расскажет, чем его поразили участники из Приморья и ответит на ваши вопросы.

Прямой эфир по ссылке

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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