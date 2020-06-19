Сегодня, 12 августа, в 17:00 на портале tvoidv.ru состоится прямой эфир с Леонидом Бурлаковым, одним из членов жюри фестиваля «Красиво.ДВ». Главный рок-продюсер страны, из-под крыла которого вышли такие группы и исполнители, как "Мумий Тролль", Земфира, "Братья Гримм" и Монеточка, особое внимание уделил номинации "Звуки.ДВ", в которой жители Дальнего Востока представили десятки музыкальных видео.

Леонид Бурлаков поделится впечатлениями о роликах финалистов конкурса «Красиво.ДВ», расскажет, чем его поразили участники из Приморья и ответит на ваши вопросы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]