179% месячной нормы: план по осадкам в Приморье перевыполнен, но это еще не предел
По последним данным, 25 июня циклон над Японским морем пройдет над южной частью акватории, на значительном удалении от побережья Приморского края. Циклон не окажет влияния на погоду Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода". В этот период на большей части территории края пройдут дожди различной интенсивности с фронтальными разделами. В основном это будут небольшие и умеренные, но местами не исключены сильные дожди.
Как отмечают синоптики, на 23 июня, план по осадкам в Приморье природа уже перевыполнила. В большинсве районов Приморья выпало от 100 – 179% месячной нормы осадков. Только в южных районах Приморья выпало меньше небесной влаги, 60 – 87 %. Но максимум еще не достигнут, копилка осадков будет пополняться. Кроме 25 июня дожди еще пройдут в период 27 — 29 июня.
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