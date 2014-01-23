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Страшную находку обнаружили при тушении мусора во дворе дома (видео 18+)

Страшную находку обнаружили при тушении мусора во дворе дома (видео 18+)

Источник фото: скрин видео dps.control

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщают «Вести:Приморье».

24 июня 2020 года возле дома по улице Адмирала Кузнецова в городе Владивостоке обнаружены останки женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье - убийство. 

В результате проведённых оперативно-следственных действуй установлено лицо, причастное к убийству. Им оказалась женщина без определённого места жительства, отметили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным преступление совершено 19 июня в подвале-бункере. На теле потерпевшей имеются колото-резаные раны. 

В настоящее время подозреваемая задержана, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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