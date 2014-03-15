6 тысяч вольт между жизнью и трагедией: так живет семья в частном доме в Партизанске

«Мы находимся в районе 10-й шахты, ул. Репина, у нас часто падает столб. Нашу улицу пересекают столбы электроэнергии 6 000 вольт. Вот один из столбов по ул. Репина 24а, постоянно падает прямо во двор, причём, приносит очень много разрушений, так ещё и провода свисают. После того как он падает, к нам приезжали, ставили его на место и уезжают. Последний раз, когда упал столб, его даже не прикрепили, а просто привязали к дереву. Очень просим, помогите нам его поставить, хотя бы ровно и устойчиво».

Такое письмо или вернее его назвать криком о помощи опубликовали жители Партизанска в паблике lifedv, сообщают «Вести:Приморье».

Ситуация кошмарная. Не дай бог, трагедия случится. Действительно, люди каждый день на грани жизни и смерти. Живешь и не знаешь, что случится через несколько минут. Боишься за себя и за того, кто рядом. Что делать в таком случае? Бить тревогу, обращаться в инстанции, решать вопрос, добиваясь результата.

Надеемся, что специалисты, которые действительно должны нести за это ответственность, решат эту проблему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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