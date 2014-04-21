В Партизанске отремонтирована опора ЛЭП, угрожающая жизни людей, после публикации "Вести: Приморье"

Прокуратура г. Партизанска провела проверку по публикации, размещенной на сайте vestiprim.ru в сети Интернет «6 тысяч вольт между жизнью и трагедией: так живет семья в частном доме в Партизанске».

Установлено, что в непосредственной близости от жилого дома № 24 «а» по ул. Репина в г. Партизанске установлен электрический столб, отклонившийся от вертикальной оси больше допустимого значения в сторону дома. Такой наклон представляет угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщила старший помощник прокурора Приморскогок рая Виолетта Дорожкина.

По данному факту прокуратура города в адрес администрации Партизанского городского округа и АО «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» внесла представления об устранении нарушения законодательства.

Благодаря вмешательству прокуратуры электросетевой компанией выполнены работы по выправке электрической опоры воздушной линии электропередачи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]