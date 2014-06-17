Парковка «ушла» от водителей на Фонтанной

На Фонтанной от пересечения с Океанским проспектом до автобусной остановки возле дома № 35 установили гранитные клумбы. В администрации Владивостока пояснили, что такие ограждения были установлены для того, чтобы машины не парковались на тротуарах – теперь они паркуются на проезжей части, сужая и без того узкую дорогу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Клумбы на Фонтанной появились несколько дней назад. Как пояснили в мэрии, тротуар от бывшего здания ТГЭУ до Фонтанной, 35 всегда был запаркован автомобилями – это мешало и общественному транспорту, и пешеходам. Для комфорта и создания более безопасных условий было принято решение об ограждении заезда автотранспорта на пешеходную зону. Декоративные гранитные вазоны для цветов ставили под контролем специалистов городской администрации и ГИБДД.

Вазоны полностью закрыли возможность проезда на тротуар возле Океанского проспекта, 19 – их установили с трёх сторон. Возле Фонтанной, 35, где находится необорудованная автобусная остановка, гранитные кубы тоже поставили вдоль линии дороги – теперь у автобусов нет никакой возможности заворачивать хотя бы в импровизированный карман. Они останавливаются прямо на полосе движения.

Автомобилисты, которых лишили возможности парковаться на тротуаре, не придумали ничего лучше, как поставить машины вдоль проезжей части. Отметим, что на этом участке дороги на Фонтанной всего две полосы, а дорога ежедневно запаркована с двух сторон. Теперь проезжая часть стала ещё более узкой. А на месте остановки автобусов «полторы полосы» и вовсе превращаются в половину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]