Фигуранта уголовного дела, объявленного в федеральный розыск, задержали в Хасанском районе

Сотрудники уголовного розыска задержали в Хасанском районе мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщают «Вести:Приморье».

Накануне в поселке Славянка сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Хасанскому району задержали обвиняемого в совершении кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Мужчина находился в федеральном розыске с мая 2020 года и скрывался от Хасанского районного суда.

Установлено, что в декабре 2019 года на территории Хасанского района была совершена кража. Тогда под подозрение в совершении преступления попали двое граждан. В ходе следствия была доказана причастность фигурантов к совершению преступления.

Собранная доказательная база была передана сотрудниками полиции в суд. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В момент судебного заседания один из подсудимых не явился на слушание, а по месту жительства в городе Владивостоке не проживал. Тогда судом было вынесено решение объявить 19-летнего фигуранта уголовного дела в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение беглеца, который находился на территории Хасанского района. Оперативники доставили мужчину в районный суд, отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанскому району.

В ближайшее время суд вынесет решение по уголовному делу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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