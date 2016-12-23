Трагедия на автомойке: два «мужика» не нашли общего языка

Осужден житель Владивостока, забивший до смерти посетителя автомойки, сообщают «Вести:Приморье».

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено на улице Руднева во Владивостоке. В ходе ссоры между мужчинами на почве нежелания потерпевшего покинуть территорию автомойки, фигурант нанес не менее двух целенаправленных ударов ногами в область ягодиц и головы потерпевшего. От ударов он дважды падал на асфальт и бордюр.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима, отметили в прокуратуре ПК.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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