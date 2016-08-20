«Посмотрела по сторонам и сделала свое дело в кустиках»: поступок женщины - за гранью (видео)

В соцсетях набирает просмотры видео с женщиной, которая не знает, что такое правильное воспитание. А точнее, ей, вероятно, никогда не говорили, что чужое брать нельзя. Приморцы обсуждают странный поступок, который попал на камеру видеонаблюдения, сообщают «Вести:Приморье».

В поселке Угловое женщина под покровом ночи пришла на клумбу, осмотрелась по сторонам и вырвала цветы.

«Вы её видите почти каждый день, не думаю, что приехала с другого города и выкопала. Покажите запись и всё.», «В каждом дворе есть такое чудо.У нас выкопали все розы.Лучше бы попросила и так бы люди дали», «Одна ворует, а тот кто снимает наслаждается увиденным. Нет бы её остановить, нет, молча снимит и потом выложит и читает видимо себя честным, порядочным человеком.», «Открыть окно и крикнуть на неё надобыло, а не снимать молча», «Да ей просто муж цветы не дарит», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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