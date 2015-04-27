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Киберволонтеры в Приморье выступают против наркомании

Киберволонтеры в Приморье выступают против наркомании

Мария Лагунова, координатор медиабратства «Киберволонтеры»: «Почему это важно, потому что, к великому сожалению, такая реклама может затянуть ребенка из любопытства. В организации у нас состоит около 50 членов медиабратства. Эта акция проходит не только во Владивостоке. Параллельно с нами работают ребята в Находке».

Татьяна Тагаева, киберволонтер: «Такие вещи очень сильно влияют на наше будущее. Я стараюсь максимально вложить свои возможности в то, чтобы наше поколение росло и развивалось только в лучшую сторону».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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