Владивосток уходит под воду. Репортаж из зоны затопления

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье.

Во Владивостоке льет с утра. Вчерашний дождь судя по всему был лишь репетицией. Болезненные точки, как правило, находится в низине: улица Космонавтов, Борисенко, в районе Зеленого острова на Калинина - потоп с водопадам. Подтопления есть на объездной трассе Седанка-Патрокл. Также очевидцы сообщают о схождении грязевых поток и камней. Ну, и, конечно, возле стадиона "Динамо" машины, проскакивая по дороге, поднимают фонтаны брызг. Низкие автомобили глохнут в потоках. Пограничная вся скрылась под водой. Заливает тротуар. Ходить невозможно.

Также во Владивостоке зафиксированы коммунальные аварии. Без электричества осталось больше 130 домов. Это жители многоэтажек по улицам Шошина, Баляева, Луговая. На адресах ведут восстановительные работы. Сегодня городские службы и аварийные бригады функционируют в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков к полудню во Владивостоке выпала месячная норма - более 60 мм осадков. И к сожалению, на сегодня метеосводки улучшений никаких не дают. Затяжной дождь с переменной интенсивностью стоит до вечера.

Многосерийные дожди сделали напряженной паводковую ситуацию. Особенно это касается бассейна реки Уссури и Малиновка. Под угрозой подтопления остаются два села в Дальнереченском районе: Веденка, Соловьевка. В Яковлевском районе частично отрезано село Краснояровка. В нем проживают 120 человек. Как сообщают в местной администрации. В населенном пункте достаточно запасов медикаментов и продуктов. По данным синоптиков новая порция дождей поднимет уровень малых рек до 120 см. Все оперативные службы уже готовы.

Валерий Гончаров, врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю: "В готовности 6,5 человек, 2 000 единиц техники, 200 плавсредств. В том числе в готовности аэромобильная группировка МЧС по Приморскому краю - 100 человек и 21 единицы техники".

И сейчас еще предлагаю послушать комментарий метеорологов. Расскажут какие прогнозы ждут край в ближайшее время.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромет: "Дожди начинают подниматься выше к Центральным и западным районам. Возможны подобные дожди, как во Владивостоке, ливневого характера. Все выходные пройдут под девизом пасмурной и холодной погоды. Характер погоды сохранится и в начале следующей недели".

Остается только надеяться, что июль больше порадует солнечными днями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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