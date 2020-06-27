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Районы Приморья ждет красный "армагеддон" (карта)
Более 60 миллиметров осадков за три часа обрушатся на "Глубинное" Приморье, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.com.
Судя по предварительному прогнозу, вечером 3 июля Красноармейский район Приморья накроет "красная зона" осадков с интенсивностью 61 мм за три часа.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "дожди и штормовой ветер несет новый циклон: Борис Кубай о погоде на начало июля".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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