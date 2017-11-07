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В Приморье пожарные спасли восьмерых человек и котенка
Бойцы 37-й пожарной части в Дальнегорске спасли людей и животное от пожара, - сообщает "Вести: Приморье".
Как рассказали огнеборцы, "был пожар в квартире. Эвакуировали 8 человек, из них четверо детей. И спасли котейку!".
На фото пожарный реанемирует котенка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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