Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:28

В Приморье пожарные спасли восьмерых человек и котенка

В Приморье пожарные спасли восьмерых человек и котенка

Источник фото: primgochs

Бойцы 37-й пожарной части в Дальнегорске спасли людей и животное от пожара, - сообщает "Вести: Приморье".

Как рассказали огнеборцы, "был пожар в квартире. Эвакуировали 8 человек, из них четверо детей. И спасли котейку!".

На фото пожарный реанемирует котенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме