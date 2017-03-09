В Лесозаводске пожарные спасли восьмерых человек, среди которых трое детей
Днём 20 августа в 10.37 на пульт пожарной охраны города Лесозаводска поступила информация о том, что в жилом доме, расположенном на улице Пушкинской, горит квартира на восьмом этаже.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, уже через 3 минуты (в 10.40) по указанному адресу прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению.
В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать четыре звена газодымозащитной службы.
Из отрезанных дымом и огнём квартир, огнеборцы по лестничным маршам при помощи спасустройств спасли восемь человек, среди которых трое детей. Медицинская помощь спасённым не потребовалась. Ещё 31 человек был эвакуирован.
В 10.47 пожар распространения огня возгорания составила 18 кв. м. На тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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