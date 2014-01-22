11 человек, отрезанных огнем в квартире, спасли во Владивостоке

27 декабря на пульт пожарной охраны города Владивостока поступила информация о возгорании в одной из квартир многоквартирного дома по адресу: Руднева, 9. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые в 21.38 прибыли по указанному адресу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, из-за сильного задымления пожарным пришлось задействовать звенья газодымозащитной службы, при помощи которых, была проведена разведка. Горела мебель и домашние вещи в одной из квартир на втором этаже здания. Огнём и дымом от выхода было отрезано 11 человек.

При помощи трёх коленной лестницы, из соседних квартир было спасено 6 человек, в том числе 1 ребёнок, а по лестничным маршам, используя комплекты защиты органов дыхания, пожарным удалось вывести 5 человек.

В 21.56 пожар был локализован, а в 00.35 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Всего при тушении было задействовано 16 человек личного состава и 8 единиц техники.

Благодаря профессионализму пожарных, удалось избежать гибели и травмирования жителей дома, а также спасти 11 человек. Огонь был своевременно остановлен и не перешел на соседние помещения квартиры. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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