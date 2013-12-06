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Владивостокцы оценили нестандартные действия полицейского

Владивостокцы оценили нестандартные действия полицейского

Источник фото: Скрин видео

Владивостокцы оценили нестандартные действия полицейского, - сообщает "Вести: Приморье".

Во Владивостоке из-за интенсивных дождей накануне оказался затопленным ряд автодорог. Сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме, оказывая помощь водителям и пешеходам, попавшим в затруднительные ситуации на дороге.

Один из сотрудников ДПС на руках переносил людей, помогая им перейти дорогу в районе стадиона "Динамо".

Подтвержение тому - размещенная в популярном приморском паблике видеозапись, сделанная очевидцем во Владивостоке.

Ппользователи Сети по достоинству оценили поступок полицейского:

"Дай Бог ему всего в жизни хорошего, доброго и светлого! Добрый человек) МУЖЧИНА!", "Низкий поклон замечательному полицейскому и настоящему мужчине!", "Таких сотрудников надо ставить в пример всем остальным! Надеюсь это не первый и не последний ДОСТОЙНЫЙ ПОСТУПОК ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!". 

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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