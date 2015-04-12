Вместо подпорной стены сигнальная лента: автомобилистов Владивостока предупреждают об опасности на дороге

Оставшуюся часть подпорной стены около жилого дома на Тунгусской, 41, огородили сигнальной лентой. Дополнительных дорожных знаков на этом участке не выставлено. Сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Рухнувшие бетонные блоки и землю городские службы убрали почти сразу после аварии. После обвала земля стала ближе к дороге, поэтому разъезжаться на этом участке автомобилистам приходится по очереди.

Сейчас косогор огорожен сигнальной лентой, но никаких временных дорожных знаков на опасном участке не выставлено. Хорошая новость в том, что прошедшие дожди не привели к дальнейшему сползанию грунта к проезжей части.

Напомним, подпорная стена около жилого дома на Тунгусской, 41 обрушилась утром в четверг, 25 июня, из-за дождей и плохого технического состояния. После этого прокуратура начала проверку инцидента – надзорному ведомству предстоит выяснить, почему администрация Владивостока больше года не могла взять конструкцию на баланс и отремонтировать её.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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