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Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе", - говорится в сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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