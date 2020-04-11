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Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам

Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам

Источник фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе", - говорится в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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