Новый закон закрепит нижний порог алиментов: безработные отцы не смогут увиливать от выплат

Статус "безработный" перестанет быть поводом для некоторых отцов платить мизерные алименты своим детям или не платить их вовсе.

Минюст предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет разорвать порочную связь: нет зарплаты - нет и алиментов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

Сейчас идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса.

Рассчитывать нижний порог алиментов будут исходя из прожиточного минимума на ребенка либо из минимального размера оплаты труда в каждом конкретном регионе.

В Приморье на сегодня величина прожиточного минимума на ребенка составляет 15003 рубля в месяц, МРОТ в Приморском крае составляет - 12130 рублей в месяц.

"Сейчас у нас очень низкая культура ответственности за своего ребенка и уплаты алиментов, - рассказывает кандидат юридических наук Дмитрий Шевелько. - Очень часто отцы не хотят платить нормальные алименты, поэтому скрывают свои доходы, имущество переписывают на родителей, братьев, сестер и т.д. На данный момент в этих случаях мать и ребенок не защищены".

С принятием нового закона достаточно будет прийти в суд, который выпишет приказ, и МРОТ будет автоматически вычтен с доходов отца. И только если эта сумма, рассчитанная по МРОТ, не покрывает реальные расходы на ребенка, то в суде можно просить увеличить размер алиментов, чтобы сохранить для ребенка прежний уровень обеспечения. Это позволяет сделать 83-я статья Семейного кодекса, над улучшением положений которой также сейчас работают в министерстве. Так что в конечном счете у матери будет выбор: либо получать определенный процент с зарплаты бывшего мужа, либо потребовать твердую сумму в размере МРОТ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]