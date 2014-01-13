Путин озвучил срок – три месяца для утверждения национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о мерах по социально-экономического развития Дальнего Востока. Он опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно Указу, Правительству РФ поручено утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года.

"Правительству РФ в трехмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в тексте Указа.

Под ускоренным социально-экономическим развитием Дальнего Востока подразумевается достижение таких целей, как превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения и показателей экономического развития.

«Правительство РФ в трёхмесячный срок должно утвердить национальную программу, в которой будут подробно прописаны направления и показатели социально-экономического развития Дальнего Востока. Например, принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости, повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; качественного общего и среднего профессионального образования, услуг организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций; сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза; формирования инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью, включая создание на территории Дальнего Востока инновационного научно-технологического центра (остров Русский), а также индустриальных (промышленных) парков, технопарков, имеющих высокую инвестиционную привлекательность, и промышленных кластеров в таких отраслях экономики, как нефтехимия, авиа- и судостроения; и другие направления», отмечает пресс-служба Минвостокразвития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]