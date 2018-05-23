Мужчина погиб в день похорон жены: виновного нашли через 7 лет

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по факту убийства и разбоя, совершенных в прошлых годах, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряжённое с разбоем и разбоя.

По версии следствия, 15 ноября 2013 года обвиняемый находился в компании родственников и их соседа в квартире дома по улице Строительная в поселке Сибирцево Черниговского района в состоянии алкогольного опьянения. Сосед, который в этот день похоронил супругу, стал собираться в магазин для приобретения спиртных напитков и открыл портмоне, в котором обвиняемый увидел деньги. В тот момент обвиняемый решил убить мужчину и похитить деньги. Он предложил сходить в магазин вместе. На улице обвиняемый напал на 62-летнего потерпевшего и стал удерживать его. Мужчина вырвался и побежал. Однако, обвиняемый взял камень и метнул им в затылочную часть головы потерпевшего, отчего последний упал. Продолжая преступные действия, обвиняемый стал наносить множественные удары камнем по голове упавшего. Далее, обвиняемый похитил портмоне, в котором находилось 40 000 рублей, сотовый телефон, золотое обручальное кольцо и серебряную цепочку с крестиком. Полагая, что потерпевший еще жив, обвиняемый нанес ему еще 4 удара ногой по спине и скрылся.

При расследовании уголовного дела обвиняемый ввел в заблуждение следствие, относительно своей причастности к убийству и разбою.

Вместе с тем, при изучении уголовного дела руководителем отделения по расследовании особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) были выявлены некие противоречия и следователи решили еще раз проанализировать объем информации, допросить свидетелей и подозреваемого. Все указывало на то, что в ту ночь у социально неблагополучного подозреваемого неожиданно появилась крупная сумма денег, установлено лицо, кому он сбыл цепочку. Под давлением улик он признался в причастности к убийству, сопряженном с разбоем. В связи с чем с участием подозреваемого повторна проведена проверка показаний на месте. Также было принято решение о назначении ситуационной экспертизы. Эксперты изучили видеозаписи двух проверок показаний, проведенных в 2014 году и новую, сопоставили показания лица с локализацией и механизмом повреждений на потерпевшем и пришли к заключительному выводу, что именно сейчас показания подозреваемого истины.

Необходимо отметить, что обвиняемый за это время не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности граждан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru