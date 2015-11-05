Вездеходы-амфибии, квадроциклы и «Газели» закупили для  Приморской авиабазы

Приморскою авиабазу оснастили квадроциклами, вездеходом-амфибией и «Газелью», сообщают «Вести:Приморье». Это позволит существенно увеличить маневренность оперативных групп в тайге во время тушения лесных пожаров.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, закуплено 10 квадроциклов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали в таежных условиях Красноармейского района, Чугуевского и Тернейского муниципальных округов.

«Также авиабаза оснащена снегоболотоходом, который может преодолевать речные преграды, как амфибия, и крутые подъемы. Новую “Газель” планируется использовать для мониторинга пожарной опасности в лесах», – добавили в ведомстве.

По словам специалистов, в результате серьезно возрастает маневренность подразделений и сокращается время прибытия на лесные пожары в самые труднодоступные участки.

Отметим, новая техника приобретена в рамках краевой госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2021 годы». В ближайшее время ожидается поступление новых автомобилей КАМАЗ и ГАЗ различной модификации.

В этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]