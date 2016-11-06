Пробка в городе: содержимое самосвала высыпалось на дорогу

Во Владивостоке со стороны города после ТЦ «Искра» на средней полосе самосвал рассыпал песок, собирается пробка, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказали очевидцы в instagram dps_vl.

Надеемся, что проблему удастся решить в скором времени.

«То краску разлили, гвозди рассыпали, то пена летает а теперь песок, что происходит?», «Краска, гвозди, песок. Че дальше?», отмечают в комментариях.

Напомним, ранее мы сообщали, что на трассе с грузовика упал паллет с краской. Дорога в один миг стала белоснежным полотном.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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