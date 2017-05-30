Сегодня, 17:26
Автолюбители тонут в краске на трассе
На Приморской трассе с грузовика упал паллет с краской. Дорога в один миг стала белоснежным полотном, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы, которым все же удалось малыми жертвами преодолеть этот участок дороги от Академгородка, обращают внимание в instagram nadezdinskoe_tavria, не стоит туда ехать. Издалека кажется, что это идеально ровный лед. Но, все понимают, на дворе - лето.
Надеемся, специальные службы решат эту проблему в скорое время.
В комментариях пошутили и предположили, что "сейчас так выглядит разметка".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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