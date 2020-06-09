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Вчера, 21:18

"Вести: Приморье" спасают стрижа, попавшего в беду

"Вести: Приморье" спасают стрижа, попавшего в беду

Стриж в полете задел воздушный провод и упал на землю, - сообщает "Вести: Приморье". Вероятно птица повредила крыло.

"Прямо на моих глазах, вот этот бедняга-стриж летел и задел воздушный провод крылом, судя по всему, потому что рядом с ним прямо упал. И не может лететь. Распластался на асфальте", - рассказывает корреспондент "Вести: Приморье" Максим Каленник.

Пострадавшего стрижа везут в зоопарк "Садгород", чтобы показать специалистам и постараться ему помочь.

Будем надеяться, что у птицы с крылом будет все в порядке и она сможет летать. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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