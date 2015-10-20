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Стоит в фикалиях, худой: Жители края возмущены обращением с животными

Стоит в фикалиях, худой: Жители края возмущены обращением с животными

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке на старом аэродроме в районе Седанки очевидцы были шокированы увиденным, сообщают «Вести:Приморье».

Исхудавший конь стоял на ветру в фикалиях. Кстати, конем его назвать трудно. Скорее, пособие по изучению анатомии животных. Неужели он там пытался найти траву. О чем думают хозяева животных, непонятно. О какой любви к животным можно говорить?

О том, что это чудовищное зрелище, говорят в комментариях паблика lifedv. «Конечно не кормят,даже сейчас она пасётся, в грязи ,а не на травке», «Травы зелёной миллион а конь в говне стоит», «О боже в каких условиях лошади».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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